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Павел Котов: «Бутово – лучший район Москвы. Может показаться, что я с сарказмом говорю, но на самом деле мне все очень нравится»

Павел Котов рассказал Спортсу’’, почему любит Бутово.

– В прошлом году мы разговаривали с вашим бывшим тренером Игорем Челышевым, и он рассказывал о вашей феноменальной любви к Бутово.

(Смеется). Есть такой момент.

– Чем прекрасно Бутово?

– Лучший район Москвы (смеется). Может показаться, что я с сарказмом говорю, но на самом деле мне все очень нравится. Это место, где я родился, вырос. Думаю, очень многие люди будут хвалить то место, где они родились и выросли.

Мой район мне нравится тем, что это как город в городе. Если захочется на Кремль посмотреть, на Красную площадь, то надо ехать в Москву, а все остальное, что меня интересует, у меня есть рядом.

Сейчас, кстати, нашелся какой-то хороший человек, который развернул огромную стройку на краю района. Там уже отстроено, по-моему, четыре или пять крытых теннисных кортов. И строят открытые. В целом у нас какой-то бум теннисных кортов. Когда я начинал заниматься, у нас на весь район было три корта: два открытых грунта и один крытый хард. А сейчас количество увеличилось больше чем в два раза.

Наверное, теннис стал сильно популярнее. Надеюсь, тенденция сохранится и кортов станет как можно больше.

Еще у нас есть просто обычный парк – и в нем два государственных корта. И в любой момент ты можешь взять мячи, ракетки – свои, конечно, – прийти и поиграть.

Там покрытие – резина. Я, конечно, тренироваться не смогу, но для любителей – самое то. Я люблю кататься на велосипеде – если проезжал мимо часов в 5-6 вечера, там просто все занято. На два корта человек 20 стоят и через сетку друг на друга мяч перебрасывают.

– Три главных достопримечательности Бутово?

– Наверное, самая главная – это я (смеется).

Я кайфую от метро. У нас оно легкое, как монорельс около ВДНХ. Вечером его еще очень классно подсвечивают. Оно проходит сквозь парки, и ты можешь взять электросамокат или велосипед и проехать вдоль метро вечером, когда все подсвечено. Сейчас еще поставили елки красивые. Я прямо кайфую.

Когда я был в Мурманске в конце ноября, сообщали, что все электросамокаты в Москве убрали. Но у меня в районе они еще остались. И когда я вернулся, был относительно теплый день, и я вечером взял самокат и прокатился вдоль метро и по району еще немножко.

А третья достопримечательность – наши бутовские козы. На одном краю района в частном доме живет мужчина (пенсионер Валерий Аникеев – Спортс’’), и у него на участке, как в новостях писали, 15 или 20 коз. И он их выпускает гулять по району.

Помню, приезжали Джиган и [его жена Оксана] Самойлова, предлагали ему сделать специальный загон или что-то типа контактного зоопарка. Насколько помню, они не договорились, потому что он запросил у них 4 или 5 млн рублей на это. В новостях было.

Я сам видел этих коз много раз, хотя относительно этого человека довольно далеко живу. Знаю, что местные, которые в его микрорайоне живут, не очень рады такому соседству: козы начинают по машинам прыгать, ломать заборы, цветочки есть, которые бабульки и дедульки любят высаживать около подъезда. Насколько помню, на него даже в суд подавали местные жители, и недавно была новость, что он выиграл суд. Насколько я понял, суд решил, что он просто должен их в хороших условиях содержать.

Помню, как на велосипеде по парку ездил, а там две козы лежат и еще пара козлят вокруг бегают. Очень прикольное соседство. Я несколько раз так останавливался и минут 10 наблюдал, что они будут делать. Создается впечатление, что ты вроде бы в городе, а тут раз – и какая-то деревня.

Ему реально можно открыть контактный зоопарк. Еще курочек каких-нибудь. Свиней. Чтобы дети играли, смотрели.

Я еще не так давно видел картинку: нейросеть по запросу «Южное Бутово» сделала эмблемку, на которой как раз была изображена коза. Я ее себе сохранил на память.

Район у нас особенный, – сказал Котов в интервью Спортсу’’.

«Главная достопримечательность Бутово – это я». Как теннисист Котов провел межсезонье

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoПавел Котов
logoATP
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