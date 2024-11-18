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Котов выложил фото из отпуска – он в Мурманске на ледоколе

85-я ракетка мира Павел Котов показал, как проводит отпуск в Мурманске.

Он находится на борту атомного ледокола «Ленин».

Атомный ледокол-музей «Ленин» – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Мурманской области. По данным «Атомфлота», в 2023 году его посетили около 79 тысяч человек, а с 2009 года – суммарно более 665 тыс. человек.

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Опубликовал: Кирилл Куценко
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