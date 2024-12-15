Рыбакина под руководством Иванишевича проводит предсезонку в Дубае

Физиотерапевт Штефан Дуэль опубликовал фото с предсезонки Елены Рыбакиной.

Рыбакина вместе с ним, Гораном Иванишевичем и фитнес-тренером Азузом Шимчичем готовится к австралийской серии.

«Готовимся к 2025-му 💪👊🤝.

📍Дубай, ОАЭ 🇦🇪», – написал Дуэль в инстаграме.

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