Рыбакина о сотрудничестве с Иванишевичем: «Для меня это новый опыт, хочется поскорее начать»

Елена Рыбакина высказалась о начале сотрудничества с Гораном Иванишевичем.

Хорват войдет в команду чемпионки «Уимблдона»-2022 перед началом нового сезона.

– Можете рассказать немного больше о том, почему это хороший выбор для вас? Чего вы хотите достичь?

– Очень жду этого сотрудничества. Он большой чемпион, у него огромный опыт. Хочется поскорее начать.

Для меня важен прогресс. Мы связались через агентов и решили поработать вместе.

– Кто был инициатором сотрудничества – вы или он? Как вы связались?

– Конечно, я хотела с ним работать. Раз он согласился, то наверняка тоже хотел, так что…

Для меня это очень интересно, я хочу учиться. Как мы уже говорили, для меня это новый опыт. Я очень долго работала только с одним тренером, хочу двигаться вперед.

Я очень рада. Посмотрим, чего нам удастся достичь вместе.