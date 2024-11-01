Рыбакина о сотрудничестве с Иванишевичем: «Для меня это новый опыт, хочется поскорее начать»
Елена Рыбакина высказалась о начале сотрудничества с Гораном Иванишевичем.
Хорват войдет в команду чемпионки «Уимблдона»-2022 перед началом нового сезона.
– Можете рассказать немного больше о том, почему это хороший выбор для вас? Чего вы хотите достичь?
– Очень жду этого сотрудничества. Он большой чемпион, у него огромный опыт. Хочется поскорее начать.
Для меня важен прогресс. Мы связались через агентов и решили поработать вместе.
– Кто был инициатором сотрудничества – вы или он? Как вы связались?
– Конечно, я хотела с ним работать. Раз он согласился, то наверняка тоже хотел, так что…
Для меня это очень интересно, я хочу учиться. Как мы уже говорили, для меня это новый опыт. Я очень долго работала только с одним тренером, хочу двигаться вперед.
Я очень рада. Посмотрим, чего нам удастся достичь вместе.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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