Фриц показал рождественские фото с 8-летним сыном
Четвертая ракетка мира Тэйлор Фриц опубликовал фото с сыном.
Сыну Фрица Джордану в январе исполнится восемь лет.
«Каждый год празднуем Рождество чуть раньше перед тем, как поехать в Австралию 🫡. Счастливого Рождества и веселых праздников от Фрицев❤️🎄», – написал американец.
Ребенок в 19, мама из топ-10, девушка-звезда, финалы US Open и итогового – что нужно знать о Тэйлоре Фрице?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Фрица
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