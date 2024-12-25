Фриц показал рождественские фото с 8-летним сыном

Четвертая ракетка мира Тэйлор Фриц опубликовал фото с сыном.

Сыну Фрица Джордану в январе исполнится восемь лет.

«Каждый год празднуем Рождество чуть раньше перед тем, как поехать в Австралию 🫡. Счастливого Рождества и веселых праздников от Фрицев❤️🎄», – написал американец.

Ребенок в 19, мама из топ-10, девушка-звезда, финалы US Open и итогового – что нужно знать о Тэйлоре Фрице?