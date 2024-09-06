Ребенок в 19, мама из топ-10, звездная девушка, прорыв на US Open – что нужно знать о Тэйлоре Фрице?

На US Open Тэйлор Фриц впервые вышел в полуфинал «Большого шлема». Он сделал это последним из группы топовых американцев – позже Фрэнсиса Тиафу, Томми Пола, Бена Шелтона, – несмотря на то, что последние три года почти непрерывно провел в статусе первой ракетки США.

В этом долго была сюжетная арка Фрица: его успехи так туго переходили с одного уровня на следующий, что уже переставали казаться успехами.

Сын теннисистов и праправнук магната, в 18 стал юниором №1 в мире, в 19 – отцом

Фриц, родившийся в 1997-м, – настоящий теннисный непобейби: его мама Кэти Мэй входила в топ-10, трижды играла в четвертьфиналах «Шлемов» и обыгрывала их чемпионок Вирджинию Уэйд и Мартину Навратилову. Папа Тэйлора Гай Фриц поднимался под топ-300 рейтинга ATP, а папин брат Гарри, выступавший за Канаду, входил в топ-200 и в 1982-м выиграл шестичасовой матч, который на тот момент был третьим по продолжительности в истории (сейчас 14-й по времени и седьмой – по количеству геймов).

С родителями (развелись в 2015-м)

Родословная Фрица красочная и за пределами тенниса: его тетя Лора Фриц была в составе команды пловчих, в 1967-м установивших мировой рекорд в эстафете 4 х 100 м вольным стилем. Прапрадед Тэйлора Дэвид Мэй основал сеть универмагов May, просуществовавшую до 2005-го, прежде чем слиться со всемирно известными Macy’s.

В результате такого бэкграунда Фриц, выросший в Сан-Диего, начал играть в теннис в два года, а еще поучился в средней школе Торри Пайнс, которая одно время входила в рейтинг издания Newsweek из ста лучших школ США (там учились многие будущие спортсмены, включая Тони Хоука и Шона Уайта, а также конгрессвумен, судья Верховного суда Калифорнии и внук короля Таиланда). В первый год обучения Фриц выиграл калифорнийский школьный теннисный чемпионат, а на втором перевелся на онлайн-обучение, чтобы ездить по юниорским турнирам ITF.

С Рейлли Опелкой и Томми Полом в 2013-м

Мама Тэйлора рассказывала, что он уже в восемь лет был сосредоточен на теннисе: «Он всегда знал счет, всегда головой был в матче. Необычно для восьмилетнего ребенка».

По юниорам Фриц играл два года, за которые дошел до финала «Ролан Гаррос» и победил на US Open (в обоих матчах сыграл с Полом). Сезон-2015 он завершил первой ракеткой мира и был признан чемпионом мира ITF (через год после Рублева и за год до Кецмановича). Его папа и тренер Гай потом вспоминал:

«Когда он в 12 лет играл турниры, я видел, что он особенный. Но я не думал, что он настолько хорош, чтобы стать лучшим юниором мира».

В том же 2015-м Фриц взял первый профессиональный титул на «Челленджере» в столице родной Калифорнии Сакраменто (отметил бургером из закусочной In-N-Out, другой калифорнийской достопримечательности). Чуть раньше он по wild card дебютировал в основной сетке ATP, в первом же матче обыграв соперника из топ-70, а осенью на турнире в Мексике провел день 18-летия с Питом Сампрасом, которого называл кумиром (хотя тот взял последний титул, когда Фрицу было четыре).

«Он атакует бесстрашно, а его бэкхенд нужно объявить вне закона, – писала тогда о Фрице Los Angeles Times. – Он бьет с уверенностью, с которой остальные из нас заводят машину. Как мы вызываем звук мотора, он забивает навылет».

Как топовый американский юниор Фриц получал немало, но и не экстрамного wild card в ATP. Девять спецприглашений за три первых года в профессионалах – это меньше, чем у Энди Роддика (11), Дональда Янга (14), Марди Фиша с Джоном Изнером (по 16) и Джека Сока (17). Все потому, что Фриц подарками пользовался и вскоре перестал в них нуждаться: дошел до двух финалов, в том числе уже на третьем турнире, где сыграл в основе (Мемфис-2016), а также обыграл соперника из десятки.

За три первых сезона в ATP Фриц вошел в топ-50 – хороший, но не выдающийся результат. Чтобы второй раз обыграть соперника из топ-10, ему потребовалось два года, чтобы вернуться в финал ATP – три с половиной. Зато на этом отрезке он женился на школьной подруге теннисистке Ракель Педраза (в 18), стал отцом сына Джордана (в 19) и развелся (в 22).

В прошлом году Фриц рассказывал, как Джордан огорчился, узнав, что его папа не лучший теннисист мира: «Его непросто впечатлить. Видимо, придется еще поработать, чтобы, может, однажды сказать: «Джордан, вот теперь я лучший в мире».

Прибавлял небыстро и много простаивал, так что однажды сам себе велел «собраться #####»

В 2018-м в команду Фрица в качестве консультанта вошел Пол Анакон, бывший тренер Сампраса и Федерера и известный теннисный ум, и у американца пошли результаты: на US Open он впервые прошел два круга на «Шлеме», а в 2019-м сыграл в трех финалах, взяв один титул. В начале 2020-го он, по собственным ощущениям, был близок к прорыву, когда накануне домашнего «Мастерса» в Индиан-Уэллс впервые сыграл в финале ATP 500.

Вместо прорыва случился коронавирусный локдаун, выход из которого у Фрица не задался: к началу лета-2021 под руководством нового тренера Майкла Расселла (экс-60-й ракетки мира) он только на одном турнире сезона выиграл три матча, а «Ролан Гаррос» закончился для него поражением во втором круге и операцией на поврежденном мениске.

Восстановление после операции получилось очень быстрым (это на него в этом году буквально в эти же сроки ориентировался Новак Джокович), и три недели спустя Фриц сыграл на «Уимблдоне». Он повторил свой лучший результат на «Шлемах» и уступил куда более рейтинговому Александру Звереву, но рутинный третий круг и неспособность на протяжении полутора лет обыграть соперника из топ-10 говорили об отсутствии роста. Парой месяцев раньше он выпал из топ-30, так что там впервые в истории официального рейтинга не стало американцев, а уимблдонский результат впервые за два года уронил Фрица из топ-40.

После поражения от Зверева он написал себе записку (пунктуация автора): «Никто в мире не растрачивает потенциал больше тебя, ты так хорош но 40-й в мире соберись уже #####».

Трудно однозначно назвать тот момент поворотным, потому что и после него у Фрица случались провалы, не соответствующие его амбициям: на US Open он два года подряд проиграл соотечественникам Бруксби и Холту, из которых первый по рейтингу едва попал в сетку, а второй вообще не имел побед на уровне ATP. Игроком больших матчей Фриц тоже не стал: в четырех встречах с Джоковичем на крупнейших турнирах, половина из которых была в США, он взял один сет, а на «Уимблдоне»-2022 проиграл Надалю, который играл травмированным и не вышел на следующий матч.

Но и большие успехи ко Фрицу тоже пришли: в 2022-м он под камерами Netflix взял первый «Мастерс» на турнире в Индиан-Уэллс, в финале обыграв Надаля, несмотря на подвернутый в предыдущем матче голеностоп. Позднее в том сезоне он дебютировал в топ-10 и на итоговом турнире ATP. Приветствуя трибуны после победы, обеспечившей ему место в десятке, он повторял: «Top ten! I’m top ten!»

Стал топом и селебрити за последние 2 года – благодаря стабильности и подруге, делающей контент

С тех пор Фриц, в своей лучшей форме воплощающий понятие «контролируемая агрессия» , не берет меньше двух титулов за сезон и не опускался ниже 15-го места в рейтинге ATP, но на «Шлемы» эта стабильность как обычно перешла не сразу.

Новый шаг вперед он сделал в этом году, когда на Australian Open впервые обыграл соперника из десятки (Циципаса). На «Уимблдоне» он сделал это снова, пройдя Зверева через три года после той заметки в телефоне. Ее скриншотом поделилась партнерша Фрица инфлюенсерка Морган Риддл, делающая контент на стыке тенниса и лайфстайла и летом-2023 провозглашенная The New York Times самой знаменитой женщиной мужского тенниса (первый раз, когда Тэйлором заинтересовалась рубрика «Стиль», а не «Спорт», несмотря на его съемки для L’Uomo Vogue и Interview и участие в показе Hermès).

Зверев у сетки сказал Фрицу, что «люди не из мира тенниса» в его ложе по ходу матча вели себя некорректно, явно имея в виду Риддл, а она выложила радостную сторис с подписью «Когда твой мужчина побеждает ради девчонок», очевидно намекая на обвинения Зверева в домашнем насилии (вскоре удалила из-за поднявшегося шума).

На «Уимблдоне» Риддл работала в составе СММ-команды турнира, а перед US Open они с Фрицем, вернувшимся из Европы с парной олимпийской бронзой, впервые стали лицами общей рекламной кампании – прямо как power couple из «Претендентов» .

Непосредственно на US Open Фриц впервые в карьере прошел на «Шлеме» двух соперников из топ-10 и вышел в дебютный полуфинал после четырех неудачных четвертьфиналов. Слова Мэри Карилло с его матча второго круга о том, что таким теннисом берут «Шлемы», к середине второй недели перестали казаться преувеличением. Тэйлор сказал, что прошлые провалы в Нью-Йорке научили его ничего не воспринимать как должное, но и довольствоваться местом в восьмерке сильнейших он тоже больше не может.

Место в финале Фриц сегодня разыграет с соотечественником Фрэнсисом Тиафу (по личным встречам ведет 6-1). Кто-то из них станет первым за 18 лет американцем в финале домашнего «Шлема» и поборется за то, чтобы стать его первым за 21 год чемпионом. Американский Vogue, разбиравшийся в теннисе еще до того, как это стало модно, перед турниром ставил на Фрица, «высокого, гибкого, статного, с теннисом, не разменивающимся по мелочам». Возможно, время Тэйлора Фрица и правда наконец пришло.

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Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier, Julian Finney, Clive Brunskill; instagram.com/ taylor_fritz, moorrgs