Фриц и его девушка вместе снялись в фотосессии для Boss

Тэйлор Фриц и Морган Риддл поучаствовали в фотосессии для бренда Boss.

Фриц сменил технического спонсора в марте этого года. Ранее он сотрудничал с Nike.

В сентябре американец поучаствовал в показе Boss в рамках Недели моды в Милане.