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Тренер Алькараса: «Выиграть «Большой шлем» очень сложно, поэтому победа на двух означает, что сезон сложился великолепно»

Тренер Карлоса Алькараса подвел итоги прошедшего сезона.

– Как вы оцениваете 2024 год?

– Год, когда ты выигрываешь «Большой шлем», – это всегда отличный год. А если ты выиграл два... это впечатляет. Победа на таких турнирах, как «Мастерс» в Индиан-Уэллс или ATP 500 в Пекине, делает сезон еще успешнее, но, конечно, есть другой человек [Синнер], который выиграл все, что выиграл.

– Некоторые считают, что этот год был не таким уж удачным.

– А мы считаем наоборот: это был впечатляющий год. Выиграть «Большой шлем» очень сложно, поэтому победа на двух означает, что сезон сложился великолепно, хотя всегда есть пространство для прогресса, например, вне корта или в отдельных аспектах.

Карлос прекрасно понимает, что ему нужно улучшать с каждым годом, и я вижу, как с каждым днем он становится все более зрелым, профессиональным, вдумчивым игроком. Мне нравится его настрой во время предсезонки, я вижу, что он сосредоточен на том, что хочет улучшить, или на том, что не очень получалось в этом году.

– Будем надеяться, что каждый год будет похож на этот.

– Да, но еще и с улучшением некоторых аспектов. Он знает, что нужно бороться со спадами по ходу матчей, потому что это что-то психологическое, а не теннисное. Он играет на очень высоком уровне, и как только он станет еще более зрелым в психологическом плане, я думаю, он поднимется на новую ступень. Каждый сезон мы ждем от него прогресса в этом аспекте, так что посмотрим, как сложится 2025-й.

– Люди ждут стабильности.

– Мы стремимся к постоянному развитию. Что это значит? Мы хотим создать игрока, который все умеет на десятку. У Карлоса очень высокие показатели в одних аспектах, но низкие в других. Мы должны улучшать его навыки и устранять слабые места. Очевидно, что взлеты и падения, которые происходят с ним на корте, – это одно из таких слабых мест. Но часто это связано с тем, насколько ты свеж или мотивирован, поэтому мы хотим, чтобы он был мотивирован на каждый турнир, чтобы он показывал свой лучший теннис каждую неделю, – сказал Хуан Карлос Ферреро.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Punto de break
logoХуан Карлос Ферреро
logoКарлос Алькарас
logoATP
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