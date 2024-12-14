Nike и Babolat станут спонсорами академии Ферреро вместо Head (Marca)

У академии Хуана Карлоса Ферреро в Вильене появятся новые спонсоры.

Ими станут спортивный экипировщик Nike и производитель ракеток Babolat, сообщает Marca. До этого академия больше 10 лет сотрудничала с Head, чьими ракетками Ферреро играл во время профессиональной карьеры.

Сам Ферреро, экс-первая ракетка мира и тренер Карлоса Алькараса, тоже подпишет контракт с Nike.

Чемпион «Ролан Гаррос» Ферреро ведет Алькараса к величию. Он танцевал с Курниковой, а в 16 в него влюбилась Шарапова