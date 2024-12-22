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Лопес, присоединившийся к команде Алькараса: «Ферреро два года хотел, чтобы я стал ее частью. Я ушел от Каррено-Бусты на второй неделе предсезонки»

Самуэль Лопес рассказал о предстоящей работе в команде Карлоса Алькараса.

В начале декабря стало известно, что Лопес, девять лет тренировавший Пабло Каррено-Бусту, стал вторым тренером третьей ракетки мира.

– Почему вы перешли в команду Карлоса?

– Из-за разговора с Хуаном Карлосом: последние два года он хотел, чтобы я в какой-то момент присоединился к команде, и даже Пабло знал об этом. Пока я был с ним, я отложил эту идею, но я знал, что в любой момент Хуан Карлос предложит мне к ним присоединиться. Я был готов работать с Пабло еще год, но в последний момент планы изменились...

– Когда это произошло?

– Мы с Пабло уже начали вторую неделю предсезонки, но в понедельник Хуан Карлос сказал мне, что пришло время, что им нужно добавить в команду кого-то еще. Я этого не ожидал, если честно.

– И вы не колебались.

– В тот момент мне нужно было подумать, хотя я знал, что мое будущее зависит от этой спортивной авантюры. Это был бы еще один шаг в тренерской карьере. Я не мог упустить эту возможность – если не я, то кто-то другой. До конца года еще много недель, и Хуану Карлосу нужен кто-то еще.

– Что вы можете привнести в команду?

– С одной стороны, я могу дополнительно подчеркнуть многое из того, что Хуан Карлос уже говорит ему, хотя и по-другому. Мы оба смотрим в одном направлении, это не обсуждается. Еще я могу добавить мотивационных слов, но самое интересное, что у каждого свой характер. У меня большой опыт общения с другими игроками – с Побло, Нико [Альмагро] или самим Хуаном Карлосом. Я знаю, что могу добавить новый подход к тренировкам, хотя всегда буду стремиться к одной и той же цели.

– Что касается технической стороны, то кажется, что Карлос уже знает, как все делать.

– В этом как раз и есть одна из трудностей работы с ним: у него так много оружия, что тяжелее всего его упорядочить. Если перестараться, то можно лишить [Карлоса] сути его игры, а этого мы тоже не хотим.

Я бы сказал, что это самая большая проблема работы с ним, поэтому мы вдвоем постараемся поработать над тем, чтобы он оставался сосредоточенным и мотивированным еще много недель. Здесь он должен прибавить. Мы хотим, чтобы в каждой игре он показывал свой максимум.

– Вы уже распределили недели?

– Мы составили расписание, но я не могу сказать заранее (смеется). Хуан Карлос будет с Алькарасом в Австралии, потом я приеду в Роттердам и, думаю, в Дубай. Потом они поедут в Индиан-Уэллс и Майами. Я вернусь во время грунтовой части сезона, но, например, такие турниры, как Барселона или Мадрид, мы, скорее всего, разделим. На «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» мы тоже будем работать вдвоем. Потом я буду один на турнирах в Америке, а Хуан Карлос присоединится ко мне на US Open. В азиатском турне мы разделим по паре турниров. У меня в голове все более или менее продумано.

– Может ли ваш приход в команду означать, что Хуан Карлос отдаляется от дел?

– Нет, нет...

– Даже не в долгосрочной перспективе?

– Он очень вовлечен во все, очень счастлив и мотивирован проектом и командой. Идея в том, чтобы он продолжал быть главным тренером, боссом. Как бы он ни говорил, что мы оба находимся на одном уровне, на самом деле все иначе (смеется). Я очень близок к нему, почти на одном уровне, но Хуан Карлос – главный.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Punto de Break
logoКарлос Алькарас
logoХуан Карлос Ферреро
logoATP
logoПабло Каррено-Буста
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