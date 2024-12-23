Бартоли о том, что Кириос «заставил бы весь стадион болеть против Синнера»: «Хотела бы напомнить, что это игрок, который говорил абсолютно ужасные вещи Вавринке»

Марион Бартоли раскритиковала Ника Кириоса за слова в сторону Янника Синнера.

Ранее Кириос сказал , что в случае встречи с итальянцем на Australian Open «заставил бы весь стадион болеть против него».

«Я не удивлена, потому что Кириос просто не может без провокационных заявлений. Я хотела бы напомнить, что это игрок, который говорил абсолютно ужасные вещи Стэну Вавринке – одному из самых вежливых, любимых и уважаемых игроков в туре. Причем сделал он это прямо по ходу матча на турнире серии «Мастерс».

Мы даже не знаем, что творится у него в голове, я не буду пересказывать вам его слова. Те, кто следят за теннисом, в курсе. А сейчас с меня достаточно его провокационных заявлений, с нас хватит!

В любом случае Синнер не ответит. И если он продолжает выходить на корт, то с одной стороны у нас первая ракетка мира и теннисист, который только что взял два «Больших шлема» и стал практически непобедимым, а с другой – Ник Кириос, который не выступал на официальных соревнованиях с 13 июня 2023-го».

В 2015 году Кириос во время матча с Вавринкой в Монреале сказал ему: «Коккинакис спал с твоей девушкой, жаль тебе это говорить, приятель». Предполагается, что речь шла о Донне Векич, с которой в то время встречался Вавринка.

Что будет, если Синнера все же забанят? Его титулы раздадут другим?

«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера