  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Коболли о победе над Муньяром: «Я сам не знаю, как сегодня выиграл. Даже не понимаю, где нахожусь»
1

Коболли о победе над Муньяром: «Я сам не знаю, как сегодня выиграл. Даже не понимаю, где нахожусь»

Флавио Коболли: сам не понимаю, как я победил Муньяра в финале Кубка Дэвиса.

22-я ракетка мира Флавио Коболли прокомментировал победу над Хауме Муньяром в финале Кубка Дэвиса – 1:6, 7:6(5), 7:5. Сборная Италии обыграла Испанию со счетом 2:0 и третий раз подряд стала победителем турнира.

«Это чувство невозможно описать. Просто невозможно. Я так много об этом мечтал. Сегодня я сыграл потрясающий матч. Даже сам не понимаю, как выиграл. Матч был тяжелым, Хауме выступил отлично. Мы не могли проиграть ради нашей страны. Даже если матч тяжелый, это опыт. Я не знаю, что я сегодня сделал. Даже не понимаю, где нахожусь. Единственное, что знаю – я чемпион мира.

Хауме отлично сыграл в первом сете. Я немного нервничал. Но посмотрел на команду и нашел в себе силы. Ради них я выложился полностью. Это было потрясающе», – сказал Коболли в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoсборная Италии по теннису
logoФлавио Коболли
logoКубок Дэвиса
logoсборная Испании
logoATP
logoХауме Муньяр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Рууд подарил сестрам по пентхаусу в пригороде Осло. Две квартиры он купил за 1,1 млн долларов
вчера, 21:45
Синнер сравнялся с Хьюиттом по количеству недель подряд в топ-2
вчера, 20:20
Мария Шарапова: «Пропуcтив пару недель силовых тренировок, могу подтвердить: это не как с навыком езды на велосипеде 🚲😣💦»
вчера, 18:51Видео
Оже-Альяссим и Бублик вошли в топ-5 и по эйсам, и по двойным ошибкам в сезоне-2025
вчера, 18:26
Александрова и Осака вошли в топ-5 по эйсам в сезоне-2025. Рыбакина – лидер тура
вчера, 18:09
Медведев о проблемах со сном: «Специалист сказал: «Когда ты молодой – ты ничего не знаешь и спишь крепко. Чем старше становишься, тем хуже будет»
вчера, 17:40
Чесноков о выступлениях россиян в 2025-м: «Этот сезон получился для нас неудачным, хотя проблески определенные были»
вчера, 16:34
Медведев о расставании с Серварой: «Думаю, мы навсегда останемся в хороших отношениях»
вчера, 15:44
Медведев о срыве в матче с Бонзи на US Open: «Это один из самых тяжелых моментов в моей карьере»
вчера, 14:23
Медведев о возвращении на топ-уровень: «По чуть-чуть стараюсь нащупать свою игру. В Пекине и Шанхае я играл круто»
вчера, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото