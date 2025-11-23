Коболли о победе над Муньяром: «Я сам не знаю, как сегодня выиграл. Даже не понимаю, где нахожусь»

Флавио Коболли: сам не понимаю, как я победил Муньяра в финале Кубка Дэвиса.

22-я ракетка мира Флавио Коболли прокомментировал победу над Хауме Муньяром в финале Кубка Дэвиса – 1:6, 7:6(5), 7:5. Сборная Италии обыграла Испанию со счетом 2:0 и третий раз подряд стала победителем турнира.

«Это чувство невозможно описать. Просто невозможно. Я так много об этом мечтал. Сегодня я сыграл потрясающий матч. Даже сам не понимаю, как выиграл. Матч был тяжелым, Хауме выступил отлично. Мы не могли проиграть ради нашей страны. Даже если матч тяжелый, это опыт. Я не знаю, что я сегодня сделал. Даже не понимаю, где нахожусь. Единственное, что знаю – я чемпион мира.

Хауме отлично сыграл в первом сете. Я немного нервничал. Но посмотрел на команду и нашел в себе силы. Ради них я выложился полностью. Это было потрясающе», – сказал Коболли в интервью на корте.