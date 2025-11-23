5

Сок о Синнере и Алькарасе: «История об их дружбе явно раздутa»

Джек Сок: история о том, что Синнер и Алькарас друзья, явно раздутa.

Бывшая восьмая ракетка мира Джек Сок высказался о дружбе Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Думаю, поклонники тенниса обожали дружбу Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Теперь, когда они завершили карьеры и уже не играют, люди так по этому скучают, что раздувают любую подобную историю. Во время каждого турнира я читаю: «О, Карлос и Янник! Смотрите, они обменялись парой слов, когда проходили мимо корта».

То, что ты пожал кому-то руку и улыбнулся, не значит что вы большие друзья. Со временем, на фоне соперничества и всего остального, это может перерасти во что-то подобное. Но сейчас, на мой взгляд, это сильно преувеличивают. Я согласен с тем, что они общаются, но история о том, что Янник и Карлос очень близки, явно раздутa», – сказал чемпион «Мастерса» в Париже-2017 в подкасте Nothing Major.

Федерер и Надаль готовят ветеранский тур? Это главный броманс в истории тенниса

Сколько заработала Соболенко, был без трофея Медведев и выложил постов Циципас? Теннис-2025 в цифрах

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Nothing Major Show
