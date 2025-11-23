  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Шарапова о том, почему не играет в теннис после завершения карьеры: «Я не хочу быть печальной версией себя прежней»
Шарапова о том, почему не играет в теннис после завершения карьеры: «Я не хочу быть печальной версией себя прежней»

Мария Шарапова рассказала, почему не играет в теннис после завершения карьеры.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова ответила на вопрос, почему больше не играет в теннис. 38-летняя россиянка завершила карьеру в 2020-м.

«Если честно, я просто не хочу быть печальной версией себя прежней. Я всегда ценила в теннисе скорость, мгновенную реакцию, мощь. Когда долго не играешь, всего этого у тебя больше нет», – сказала Шарапова на шоу Дэвида Рубенштейна.

За что мы любим Марию Шарапову

Кажется, Шарапова научила теннис человечности. Лиричная колонка Леры Ли

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Дэвида Рубенштейна
