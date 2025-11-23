Шарапова о том, почему не играет в теннис после завершения карьеры: «Я не хочу быть печальной версией себя прежней»
Мария Шарапова рассказала, почему не играет в теннис после завершения карьеры.
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова ответила на вопрос, почему больше не играет в теннис. 38-летняя россиянка завершила карьеру в 2020-м.
«Если честно, я просто не хочу быть печальной версией себя прежней. Я всегда ценила в теннисе скорость, мгновенную реакцию, мощь. Когда долго не играешь, всего этого у тебя больше нет», – сказала Шарапова на шоу Дэвида Рубенштейна.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Дэвида Рубенштейна
