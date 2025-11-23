157-й ракетке мира Маэстрелли вручили мопед и пылесос после победы на «Челленджере» в Бергамо

Франческо Маэстрелли получил пылесос за победу на «Челленджере» в Бергамо.

В финале «Челленджера» в Бергамо 157-я ракетка мира Франческо Маэстрелли обыграл Марко Топо со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

Итальянец завоевал четвертый титул на «Челленджере» и первый на харде.

Маэстрелли подарили мопед за победу турнире. Кроме того, оба финалиста получили пылесосы от спонсора соревнования – компании FAIP, которая производит машины и оборудование для уборки.