Берреттини после победы над Каррено-Бустой в финале Кубка Дэвиса: «Надеюсь, нам понадобится всего два матча, чтобы стать чемпионами»

Маттео Берреттини: надеюсь, нам понадобиться два матча, чтобы стать чемпионами.

Маттео Берреттини прокомментировал победу над Пабло Каррено-Бустой в финале Кубка Дэвиса – 6:3, 6:4. Итальянец одержал 11-ю победу подряд на турнире.

Во втором матче финала Флавио Коболли и Хауме Муньяр играют решающий сет.

«Я очень доволен своей игрой. Эта победа была крайне важна, особенно учитывая, что это финал. Это была главная цель, но нам предстоит сделать еще один шаг – надеюсь, нам понадобится всего два матча, чтобы стать чемпионами. В целом я рад, что победил», – сказал Берреттини в интервью после матча.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
