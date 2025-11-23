Кузнецова о том, что ее не введут в Зал славы в 2026-м: «Расстроилась минут на десять, а потом забыла»

Светлана Кузнецова: о том, что меня не введут в Зал славы, забыла через 10 минут.

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о том, что не войдет в Зал теннисной славы в 2026-м. В следующем году в Зал введут только Роджера Федерера .

«Общаясь с друзьями, которые меня поддерживают и возмущены, что меня не приняли в Зал славы, читая комментарии поклонников и увидев текст от Ренне Стаббс , я поняла, что все же надо написать о своих эмоциях.

Когда со мной в первый раз связались по поводу номинации, это было неожиданно и, конечно, приятно. Когда же сообщили, что не избрали... я минут на десять расстроилась 😂, а потом вернулась к делам и заботам и забыла.

Сейчас, слушая людей и их переживания о несправедливости, мне очень тепло от их веры в меня и оценки моих заслуг. Я все же придерживаюсь того, что:

Надо стараться минимально переживать из-за того, что нельзя изменить. Самое главное – все происходит для чего-то и не просто так. Я искренне рада и счастлива за Роджера, ведь я всегда была поклонницей его творчества. То, что он показывал на корте, иначе как искусством не назвать. Если чему-то суждено случиться – оно случится. Если нет – то и за это спасибо!

Всем добра, ребят. Обнимаю всех небезразличных. Вы самая главная награда для спортсмена ❤️», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.