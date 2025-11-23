  • Спортс
  • Феррер о том, что Муньяра освистывали в финале Кубка Дэвиса: «Болельщики вели себя корректно. Нормально, что они поддерживали свою сборную»
1

Давид Феррер: болельщики вели себя корректно в финале Кубка Дэвиса.

Капитан сборной Испании Давид Феррер прокомментировал поражение от Италии в финале Кубка Дэвиса. Пабло Каррено-Буста уступил Маттео Берреттини – 3:6, 4:6, а Хауме Муньяр проиграл Флавио Коболли – 6:1, 6:7(5), 5:7.

С этого года турнир проходит в Болонье. По ходу второго матча итальянские болельщики освистывали Муньяра.

– Что вы советовали Хауме, когда его начали освистывать? Просили сохранять спокойствие?

– Болельщики вели себя корректно, тут не к чему придраться. Нормально, что они поддерживали свою сборную. Я лишь говорил Хауме концентрироваться на себе и ни на что не отвлекаться. Он так и делал. Матч получился отличным и очень близким, все решили мелочи. В концовке Коболли тоже заслужил победу – он был максимально собран и во втором, и в третьем сетах.

Мы должны это принять – таков спорт. И смотреть вперед. Главное, что мы хорошо сыграли в этом году.

– Можете подробнее рассказать, что полезного вы вынесли из этой недели?

– Сложно все перечислить. Главное, что вся команда поддерживала друг друга на протяжении всей недели. Атмосфера была прекрасной, работать с ними легко. Уверен, в следующем году они будут еще сильнее.

После матча я сказал ребятам, что они должны собой гордиться. Сейчас им нужно отдохнуть. Играть за сборную всегда тяжело. Но мои ребята – настоящие бойцы. Мне повезло, что у меня такие сильные игроки, – сказал Феррер на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
