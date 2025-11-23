Италия – первая сборная с 1972 года, выигравшая Кубок Дэвиса три раза подряд

Италия третий раз подряд выиграла Кубок Дэвиса.

Италия выиграла Кубок Дэвиса-2025.

В финале Маттео Берреттини обыграл Пабло Каррено-Бусту – 6:3, 6:4, а Флавио Коболли победил Хауме Муньяра – 1:6, 7:6(5), 7:5.

Это четвертая победа итальянцев на турнире и третья подряд. Ранее Италия становилась чемпионом в 1976, 2023 и 2024 годах.

Италия стала первой страной за 53 года, выигравшей Кубок Дэвиса три раза подряд. С 1970 по 1972 годы это удалось команде США.

Кроме того, впервые с 1982-го страна дважды подряд выиграла Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.