11

Кириос о допинг-скандалах Швентек и Синнера: «Нашему спорту конец 😴😭»

Ник Кириос раскритиковал решения по делам Иги Швентек и Янника Синнера.

«Нашему спорту конец 😴😭

Все они используют отговорку, что они не знали. Просто не знали. Профессионалы спорта самого высокого уровня могут просто сказать «мы не знали» 👏», – твитнул австралиец.

Кириос также ответил на пост, в котором попросили написать смелое предположение на следующий сезон: «Наши первые ракетки мира не сдадут положительный допинг-тест».

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц

Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @NickKyrgios
logoИга Швентек
logoНик Кириос
logoдопинг
logoWTA
logoЯнник Синнер
logoATP
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Халеп о допинг-делах Швентек и Синнера: «Мне больно от несправедливости по отношению ко мне»
14сегодня, 06:59
Шаповалов о допинговом деле Швентек: «Несправедливо, что Халеп и другие получили за подобное безумно долгие дисквалификации»
13вчера, 17:11
Халеп философской цитатой отреагировала на допинг-скандал Синнера
1421 августа, 08:04
Кириос о допинге Синнера: «У тебя две положительные пробы – тебя должны дисквалифицировать на два года»
10220 августа, 15:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фернандо Винсенте: «Я уже звал Сафина в команду Рублева, но у него есть своя жизнь»
121 минуту назад
Халеп о допинг-делах Швентек и Синнера: «Мне больно от несправедливости по отношению ко мне»
14сегодня, 06:59
Кафельников о допинг-скандалах: «Иногда задаюсь вопросом: почему я не принимал стероиды всю карьеру, чтобы играть 300 матчей в год?»
17вчера, 20:50
Фриц о допинг-скандалах: «Нормально иметь собственное мнение, но я не понимаю безумной предвзятости теннисной общественности»
12вчера, 19:52
Медведев и Квят сходили на матч «Монако» в ЛЧ
3вчера, 18:33Фото
Попырин сделал предложение девушке
13вчера, 17:47Live
Шаповалов о допинговом деле Швентек: «Несправедливо, что Халеп и другие получили за подобное безумно долгие дисквалификации»
13вчера, 17:11
Мур, отбывшая 19-месячный бан из-за загрязненного стероидами мяса: «Почему никто не рассматривает всерьез проблему коррупции в организациях, которые нами руководят?»
14вчера, 16:43
Швентек о положительном допинг-тесте: «На меня наложена символическая дисквалификация в один месяц: 22 дня позади, осталось еще восемь»
56вчера, 16:05
WTA о положительном допинг-тесте Швентек: «Мы полностью поддерживаем Игу в это трудное время. Она неизменно демонстрирует приверженность честной игре»
28вчера, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00