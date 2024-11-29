Кириос о допинг-скандалах Швентек и Синнера: «Нашему спорту конец 😴😭»
Ник Кириос раскритиковал решения по делам Иги Швентек и Янника Синнера.
«Нашему спорту конец 😴😭
Все они используют отговорку, что они не знали. Просто не знали. Профессионалы спорта самого высокого уровня могут просто сказать «мы не знали» 👏», – твитнул австралиец.
Кириос также ответил на пост, в котором попросили написать смелое предположение на следующий сезон: «Наши первые ракетки мира не сдадут положительный допинг-тест».
Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц
Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @NickKyrgios
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