Кириос о допинг-скандалах Швентек и Синнера: «Нашему спорту конец 😴😭»

Ник Кириос раскритиковал решения по делам Иги Швентек и Янника Синнера.

«Нашему спорту конец 😴😭

Все они используют отговорку, что они не знали. Просто не знали. Профессионалы спорта самого высокого уровня могут просто сказать «мы не знали» 👏», – твитнул австралиец.

Кириос также ответил на пост, в котором попросили написать смелое предположение на следующий сезон: «Наши первые ракетки мира не сдадут положительный допинг-тест».

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц

Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?