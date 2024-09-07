Кириос, предположительно, об отношениях Синнера и Калинской: «Вторая подача»
Ник Кириос запустил в своем твиттере опрос о том, кто выиграет US Open – Янник Синнер или Тэйлор Фриц.
Один из болельщиков под опросом выложил фотографию Кириоса вместе с Анной Калинской, которая сейчас встречается с Синнером. Кириос ответил: «Вторая подача».
Позже он добавил: «Вам не кажется забавным то, как легко можно задеть людей 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Просто парой слов или эмодзи... Как мощно».
Напомним, Калинская и Кириос встречались в 2019-2020 годах.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @NickKyrgios
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