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Кириос, предположительно, об отношениях Синнера и Калинской: «Вторая подача»

Ник Кириос запустил в своем твиттере опрос о том, кто выиграет US Open – Янник Синнер или Тэйлор Фриц.

Один из болельщиков под опросом выложил фотографию Кириоса вместе с Анной Калинской, которая сейчас встречается с Синнером. Кириос ответил: «Вторая подача».

Позже он добавил: «Вам не кажется забавным то, как легко можно задеть людей 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Просто парой слов или эмодзи... Как мощно».

Напомним, Калинская и Кириос встречались в 2019-2020 годах.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @NickKyrgios
logoUS Open
logoATP
logoWTA
logoНик Кириос
logoАнна Калинская
logoЯнник Синнер
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