Фонсека о том, что Надаль был на матчах молодежного итогового: «Для нас, молодых игроков, очень значимо, что легенды смотрят на нашу игру на больших стадионах»

Жоао Фонсека прокомментировал победу на молодежном итоговом турнире ATP в Джидде.

В финале бразилец обыграл Лэрнера Тьена – 2:4, 4:3(8), 4:0, 4:2.

– Очень горжусь собой. Хочу поблагодарить команду, родителей, которые были со мной в течение этой недели. Горжусь тем, как я играл, как побеждал очень хороших соперников.

– Вам всего 18 лет, вы выиграли пять матчей здесь и заработали более 500 тысяч долларов. Как это для вас звучит?

– Не могу сказать, что плохо (смеется). Я молод и, к счастью, мои родители помогают мне с такой суммой... Она огромная. Большое спасибо.

– Вы присоединились к таким именам, как Янник Синнер, Карлос Алькарас, Брэндон Накашима, Мохаммед Медьедович – они выигрывали этот же титул. Каково знать, что ваше имя теперь будет рядом с их именами?

– Это просто удивительно. Надеюсь, в будущем я стану, как они.

Спасибо Рафе за то, что был здесь. Он легенда этого спорта, и для нас, молодых игроков, очень значимо, что такие парни, как он, смотрят на нашу игру на таких больших стадионах