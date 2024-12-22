18-летний Фонсека заработал за победу на молодежном итоговом $526 480 – больше, чем за всю карьеру

Жоао Фонсека получил $526 480 призовых на молодежном итоговом турнире ATP.

Это больше, чем 145-я ракетка мира заработал за всю свою карьеру – до этого турнира все его призовые составляли $292 146.

18-летний бразилец выиграл титул, не уступив ни одного матча на групповом этапе.