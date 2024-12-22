Фонсека стал самым молодым победителем молодежного итогового после Синнера 

Жоао Фонсека выиграл титул молодежного итогового турнира ATP.

В финале бразилец победил Лэрнера Тьена – 2:4, 4:3(8), 4:0, 4:2.

Фонсеке 18 лет и 3 месяца – моложе на момент завоевания титула молодежного итогового был только Янник Синнер в 2019-м году (18 лет и 2 месяца). За всю историю турнира его выигрывали лишь три игрока младше 19 лет: Синнер, Фонсека и Карлос Алькарас (в 2021-м, в 18 лет и 6 месяцев).