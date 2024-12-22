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Надаль пришел на финал молодежного итогового

Рафаэль Надаль посетил финал молодежного итогового турнира ATP в Джидде.

С этого года испанец – посол Федерации тенниса Саудовской Аравии.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisTV
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