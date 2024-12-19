Дрэйпер снялся с United Cup и Кубка Дэвиса из-за проблем с бедром

15-я ракетка мира Джек Дрэйпер снялся с United Cup из-за травмы бедра.

United Cup пройдет с 27 декабря по 5 января в Сиднее и Перте.

Дрэйпер также не сыграет в составе команды Великобритании против Японии на Кубке Дэвиса после Australian Open.

«К сожалению, мне посоветовали не участвовать в United Cup, так как я стараюсь восстановиться после травмы бедра и набрать игровую форму. Несмотря на то, что мы очень позитивно смотрим на Australian Open в этом году, я знаю, что не смогу сразу включиться в плотный график, так как занимаюсь тренировками и укреплением бедра...

Я расстроен, потому что действительно с нетерпением ждал возможности впервые сыграть на United Cup. Вместе с Леоном [Смитом] мы также приняли трудное для меня решение не участвовать в предстоящем матче Кубка Дэвиса в Японии, чтобы восстановиться после Australian Open», – написал британец.

Ранее Marca сообщала, что Дрэйпер получил травму бедра в начале декабря и из-за этого пропустил тренировочный сбор с Карлосом Алькарасом.