Дрэйпер о хейте в соцсетях: «После каждого матча ты получаешь сотни сообщений. Девушкам достается гораздо больше, чем парням»
Джек Дрэйпер регулярно сталкивается с хейтерскими сообщениями в соцсетях.
«Мне кажется, свой первый профессиональный матч в 2018-м я выиграл со счетом 6:0, 6:0 (в октябре 2018-го Дрэйпер действительно выиграл матч 6:0, 6:0, но он не был для британца первым на профессиональном уровне – Спортс’‘), и мне писали, что я ужасный человек и они найдут мою маму. После каждого матча, независимо от того, выиграл ты или проиграл, ты получаешь сотни сообщений и не можешь остановить этот поток.
Если после поражения зайти в мой аккаунт, то там наверняка будет сто сообщений с эмодзи клоунов, змей и тому подобным. Это невозможно контролировать. Так у всех, особенно у девушек. Девушкам достается гораздо больше, чем парням».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Guardian
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