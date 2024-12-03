Дрэйпер о хейте в соцсетях: «После каждого матча ты получаешь сотни сообщений. Девушкам достается гораздо больше, чем парням»

Джек Дрэйпер регулярно сталкивается с хейтерскими сообщениями в соцсетях.

«Мне кажется, свой первый профессиональный матч в 2018-м я выиграл со счетом 6:0, 6:0 (в октябре 2018-го Дрэйпер действительно выиграл матч 6:0, 6:0, но он не был для британца первым на профессиональном уровне – Спортс’‘), и мне писали, что я ужасный человек и они найдут мою маму. После каждого матча, независимо от того, выиграл ты или проиграл, ты получаешь сотни сообщений и не можешь остановить этот поток.

Если после поражения зайти в мой аккаунт, то там наверняка будет сто сообщений с эмодзи клоунов, змей и тому подобным. Это невозможно контролировать. Так у всех, особенно у девушек. Девушкам достается гораздо больше, чем парням».