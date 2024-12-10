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Дрэйпер получил травму и пропустит тренировочный сбор с Алькарасом (Marca)

15-я ракетка мира Джек Дрэйпер получил травму на последней тренировке.

Как сообщает Marca, из-за этого он пропустит совместный тренировочный сбор с Карлосом Алькарасом в академии Хуана Карлоса Ферреро.

Вместо британца с Алькарасом будет тренироваться Флавио Коболли.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: marca.com
logoДжек Дрэйпер
logoATP
logoФлавио Коболли
logoКарлос Алькарас
травмы
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