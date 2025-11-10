Фриц об игре с Алькарасом: «На Кубке Лэйвера мне удавалось диктовать темп игры»

Тэйлор Фриц: на Кубке Лэйвера мне удавалось диктовать темп игры с Алькарасом.

Тэйлор Фриц высказался об игре с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом во втором туре итогового турнира.

Американец уступает первой ракетке мира в личке 1:4. Единственную победу Фриц одержал в сентябре на Кубке Лэйвера – 6:3, 6:2.

«С Карлосом всегда сложно. Последние два раза он играл против меня очень хорошо и агрессивно.

На Кубке Лэйвера мне удавалось опережать его, действовать агрессивно и диктовать темп игры. Думаю, одно из изменений, которое он внес с тех пор, – он пытается лишить меня возможности вести игру, забирает инициативу. И в последних матчах в Токио и Саудовской Аравии у него это довольно успешно получалось.

Мне придется очень хорошо подавать. Если это получится, то независимо от того, как пойдет остальная игра, я смогу держаться.

Сегодня я хорошо принимал подачу. Надеюсь, завтра смогу так же агрессивно играть на приеме, действовать активно и пытаться опережать его в розыгрышах», – сказал Фриц на пресс-конференции.