4

Фриц об игре с Алькарасом: «На Кубке Лэйвера мне удавалось диктовать темп игры»

Тэйлор Фриц: на Кубке Лэйвера мне удавалось диктовать темп игры с Алькарасом.

Тэйлор Фриц высказался об игре с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом во втором туре итогового турнира.

Американец уступает первой ракетке мира в личке 1:4. Единственную победу Фриц одержал в сентябре на Кубке Лэйвера – 6:3, 6:2.

«С Карлосом всегда сложно. Последние два раза он играл против меня очень хорошо и агрессивно.

На Кубке Лэйвера мне удавалось опережать его, действовать агрессивно и диктовать темп игры. Думаю, одно из изменений, которое он внес с тех пор, – он пытается лишить меня возможности вести игру, забирает инициативу. И в последних матчах в Токио и Саудовской Аравии у него это довольно успешно получалось.

Мне придется очень хорошо подавать. Если это получится, то независимо от того, как пойдет остальная игра, я смогу держаться.

Сегодня я хорошо принимал подачу. Надеюсь, завтра смогу так же агрессивно играть на приеме, действовать активно и пытаться опережать его в розыгрышах», – сказал Фриц на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
logoATP Finals
logoКарлос Алькарас
logoТэйлор Фриц
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Синнер одержал 11-ю победу подряд
вчера, 21:43
Итоговый турнир ATP. 1-й тур. Синнер обыграл Оже-Альяссима, Музетти уступил Фрицу
вчера, 21:24
Два болельщика умерли на итоговом турнире ATP
вчера, 20:07
Онс Жабер ждет ребенка
вчера, 19:27Фото
Корда сделал предложение дочери Павла Недведа
вчера, 17:56Фото
Кейхилл о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Это было осознанное решение – мы думаем не о сиюминутных результатах, а о том, где он будет через 3–4 года»
вчера, 17:25
Оже-Альяссим на вопрос, смотрел ли он турнир в Афинах: «Я старался избегать стресса»
вчера, 16:10
Джокович дал интервью Пирсу Моргану
вчера, 15:47Фото
Фриц прервал серию из трех поражений от Музетти
вчера, 15:16
Кузнецова после победы Рыбакиной на итоговом: «Горько осознавать, что такая спортсменка выступает под другим флагом»
вчера, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас, Синнер и другие лучшие теннисисты мира соревнуются в Турине. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 06:00Тесты и игры
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38