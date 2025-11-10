Онс Жабер ждет ребенка.

Экс-вторая ракетка мира Онс Жабер сообщила о беременности. В конце июля туниска приостановила карьеру.

31-летняя Жабер замужем за тренером по физподготовке Каримом Камуном с 2015 года.

«Взяли небольшой перерыв, чтобы передохнуть и набраться сил… Оказывается, мы готовим самое милое возвращение в жизни 👶🎾.

Корт подождет еще немного, потому что совсем скоро… мы пополним команду маленьким игроком 👶💙.

Мальчик появится на свет в апреле 🤍🩵», – написала финалистка трех «Больших шлемов» в соцсети.