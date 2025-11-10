Онс Жабер ждет ребенка
Онс Жабер ждет ребенка.
Экс-вторая ракетка мира Онс Жабер сообщила о беременности. В конце июля туниска приостановила карьеру.
31-летняя Жабер замужем за тренером по физподготовке Каримом Камуном с 2015 года.
«Взяли небольшой перерыв, чтобы передохнуть и набраться сил… Оказывается, мы готовим самое милое возвращение в жизни 👶🎾.
Корт подождет еще немного, потому что совсем скоро… мы пополним команду маленьким игроком 👶💙.
Мальчик появится на свет в апреле 🤍», – написала финалистка трех «Больших шлемов» в соцсети.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Жабер
