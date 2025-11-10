4

Два болельщика умерли на итоговом турнире ATP

Два болельщика умерли на итоговом турнире ATP.

Во второй день итогового турнира в Турине скончались два пожилых мужчины – 70 и 78 лет, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 78-летний зритель потерял сознание на трибунах во время матча Лоренцо Музетти и Тэйлора Фрица. Врачи немедленно приступили к оказанию помощи и доставили его в больницу в критическом состоянии, однако спасти мужчину не удалось.

Ранее в этот же день 70-летний мужчина почувствовал себя плохо в зоне болельщиков рядом с ареной. Медики быстро прибыли на место, но попытки реанимации оказались безуспешными.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: gazzetta.it
logoATP Finals
logoATP
logoТэйлор Фриц
logoЛоренцо Музетти
болельщики
происшествия
