Отцы Зверева и Рууда будут капитанами сборных Германии и Норвегии на United Cup
United Cup назвал имена капитанов сборных на турнир-2025.
Сборной Австралии будет руководить Ллейтон Хьюитт, а сборной Хорватии – Ива Майоли.
Полностью список капитанов выглядит так:
Австралия – Ллейтон Хьюитт;
Аргентина – Орасио де ла Пенья;
Бразилия – Рафаэль Пачарони;
Великобритания – Александр Уорд;
Германия – Александр Зверев-старший;
Греция – Теодорос Ангелинос;
Италия – Ренцо Фурлан;
Испания – Хосе-Антонио Санчес де Луна;
Канада – Феликс Оже-Альяссим;
Китай – У Ди;
Казахстан – Александр Недовесов;
Норвегия – Кристиан Рууд;
США – Майкл Расселл;
Польша – Матеуш Терчински;
Франция – Фабрис Мартен;
Хорватия – Ива Майоли;
Чехия – Даниэль Вацек.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: unitedcup.com
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