Мореттон победил на выборах президента Федерации тенниса Франции

Жиль Мореттон переизбран на пост президента Федерации тенниса Франции (FFT).

За него проголосовало большинство французских теннисных делегатов (61,19%). Его конкурентом был Жермен Реш, получивший 38,81% голосов.

66-летний Мореттон продолжит руководить Федерацией тенниса Франции до конца 2028 года.