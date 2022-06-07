Президент Федерации тенниса Франции о реформе Кубка Дэвиса: «Не стоило отдавать управление тем, кто не понимает теннис»

Президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон недоволен работой новых организаторов Кубка Дэвиса – компании Kosmos Жерара Пике.

Он ответил, стоит ли «Большим шлемам» проявить инициативу для возрождения Кубка Дэвиса.

«Мы не удовлетворены тремя форматами, которые меняются на протяжении трех лет, так что я действительно могу принять участие, мы можем попробовать. Я готов к обсуждению с ATP, WTA и «Большими шлемами» и рассматриваю такую инициативу. У нас проходят свои заседания Совета директоров «Большого шлема». И во время турнира я говорил на эту тему с Яном Хьюиттом, представляющим , [главой Tennis Australia] Крэйгом Тайли и Майком Макналти, президентом USTA.

Я бы хотел, чтобы мы были ответственными. Мы должны такими быть. Это трудно, потому что руководящих органов семь, и я хочу бороться за общие интересы. Но в первую очередь я должен бороться за интересы ФТФ. Мы должны внести свой вклад – я очень тесно общаюсь с Андреа Гауденци из , мы на связи с , с Амели [Моресмо] и , которая тоже поддерживает с ними контакт. Мы должны внести свой вклад и постараемся это сделать».

По мнению Мореттона, нынешние владельцы руководствуются финансовой выгодой, а не продвижением спорта.

«Хорошо, что «Большие шлемы» – основы тенниса, Кубок Дэвиса в свое время тоже был одной из них. Хотя нам пришлось его реформировать, не стоило отдавать управление тем, кто не понимает теннис. Мне жаль это говорить, но именно это сегодня и происходит. Мы видим по формату, что стремления больше финансовые, чем спортивные, и это проблема для Кубка Дэвиса».

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