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United Cup. Испания попала в группу с Казахстаном и Грецией, США – с Канадой, Германия – с Китаем

В Австралии прошла жеребьевка командного турнира United Cup, который состоится с 27 декабря по 5 января.

Группы A, С и Е сыграют в Перте, B, D и F – в Сиднее.

Перт

Группа A: США, Канада, шестая сборная, попавшая по рейтингу (определится после итогового ATP/WTA)

Группа С: Греция, Казахстан, Испания

Группа Е: Китай, Германия, Бразилия

Сидней

Группа B: Польша, Чехия, Норвегия

Группа D: Италия, Франция, Швейцария

Группа F: Великобритания, Австралия, шестая сборная, попавшая по рейтингу (определится после итогового ATP/WTA)

Составы участников здесь, расписание здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoATP
logoWTA
logoUnited Cup
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