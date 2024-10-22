United Cup. Испания попала в группу с Казахстаном и Грецией, США – с Канадой, Германия – с Китаем
В Австралии прошла жеребьевка командного турнира United Cup, который состоится с 27 декабря по 5 января.
Группы A, С и Е сыграют в Перте, B, D и F – в Сиднее.
Перт
Группа A: США, Канада, шестая сборная, попавшая по рейтингу (определится после итогового ATP/WTA)
Группа С: Греция, Казахстан, Испания
Группа Е: Китай, Германия, Бразилия
Сидней
Группа B: Польша, Чехия, Норвегия
Группа D: Италия, Франция, Швейцария
Группа F: Великобритания, Австралия, шестая сборная, попавшая по рейтингу (определится после итогового ATP/WTA)
Составы участников здесь, расписание здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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