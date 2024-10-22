United Cup. Испания попала в группу с Казахстаном и Грецией, США – с Канадой, Германия – с Китаем

В Австралии прошла жеребьевка командного турнира United Cup, который состоится с 27 декабря по 5 января.

Группы A, С и Е сыграют в Перте, B, D и F – в Сиднее.

Перт

Группа A: США, Канада, шестая сборная, попавшая по рейтингу (определится после итогового ATP/WTA)

Группа С: Греция, Казахстан, Испания

Группа Е: Китай, Германия, Бразилия

Сидней

Группа B: Польша, Чехия, Норвегия

Группа D: Италия, Франция, Швейцария

Группа F: Великобритания, Австралия, шестая сборная, попавшая по рейтингу (определится после итогового ATP/WTA)

Составы участников здесь , расписание здесь .