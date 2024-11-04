Сборные Аргентины и Хорватии стали последними участниками United Cup-2025
Сборные Аргентины и Хорватии сыграют на United Cup-2025. Командный турнир пройдет в Австралии с 27 декабря по 5 января.
За Аргентину сыграют 31-я ракетка мира Томас Мартин Этчеверри и №74 Надя Подорошка. За Хорватию выступят №96 Борна Чорич и №18 Донна Векич.
Аргентина попала в группу F с Великобританией и Австралией, Хорватия – в группу A с США и Канадой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @MichalSamulski
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