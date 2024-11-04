Сборные Аргентины и Хорватии стали последними участниками United Cup-2025

Сборные Аргентины и Хорватии сыграют на United Cup-2025. Командный турнир пройдет в Австралии с 27 декабря по 5 января.

За Аргентину сыграют 31-я ракетка мира Томас Мартин Этчеверри и №74 Надя Подорошка. За Хорватию выступят №96 Борна Чорич и №18 Донна Векич.

Аргентина попала в группу F с Великобританией и Австралией, Хорватия – в группу A с США и Канадой.