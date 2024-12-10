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Синнер второй год подряд получил награду ATP как любимый игрок болельщиков

ATP начала объявлять обладателей ежегодных наград.

Любимым игроком болельщиков второй раз подряд признан Янник Синнер.

Начиная с 2000-го эту награду получали только Роджер Федерер (19 раз), Марат Сафин (дважды), Густаво Куэртен и Рафаэль Надаль.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoРоджер Федерер
logoМарат Сафин
logoЯнник Синнер
logoРафаэль Надаль
logoГуставо Куэртен
logoATP
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