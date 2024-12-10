Синнер второй год подряд получил награду ATP как любимый игрок болельщиков
ATP начала объявлять обладателей ежегодных наград.
Любимым игроком болельщиков второй раз подряд признан Янник Синнер.
Начиная с 2000-го эту награду получали только Роджер Федерер (19 раз), Марат Сафин (дважды), Густаво Куэртен и Рафаэль Надаль.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости