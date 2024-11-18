Отрыв Синнера от Зверева в рейтинге по итогам года – пятый в истории ATP

Первая ракетка мира Янник Синнер закончил сезон с отрывом от Александра Зверева на 3915 очков.

Это пятый результат в истории. Больший запас очков перед вторым местом создавали:

Легендарный сезон Синнера – в цифрах

В чем величие Янника Синнера? Итоговый турнир все показал