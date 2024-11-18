Отрыв Синнера от Зверева в рейтинге по итогам года – пятый в истории ATP
Первая ракетка мира Янник Синнер закончил сезон с отрывом от Александра Зверева на 3915 очков.
Это пятый результат в истории. Больший запас очков перед вторым местом создавали:
Новак Джокович в 2015-м (7640);
Рафаэль Надаль в 2010-м (5245);
Роджер Федерер в 2006-м (4450):
Джокович в 2011-м (4100).
Легендарный сезон Синнера – в цифрах
В чем величие Янника Синнера? Итоговый турнир все показал
Опубликовал: Кирилл Куценко
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