Кудерметова о недопуске россиян на командные турниры: «Мы ушли красиво, победителями. И мальчики, и девочки. А дальше, видимо, они нас испугались»

Вероника Кудерметова прокомментировала то, что не смогла выступить на Олимпиаде.

– Как долго вы переживали недопуск на Олимпиаду? Какие были первые эмоции?

– Если честно, то переживать по поводу Олимпиады пришлось совсем недолго, потому что снова дала о себе знать моя травма, которая и так уже беспокоила меня длительное время. Но тут она перешла в гораздо более серьезную форму. Так что неизвестно, смогла бы я выступить или нет, даже если бы допустили и я поехала. Пришлось пропустить много турниров. Изначально были проблемы и с допуском на «Уимблдон», меня допустили в последний момент, за день до приезда, тогда вот я очень нервничала по этому поводу.

– Следили за матчами Игр после того, как узнали о недопуске? Болели за наших спортсменов?

– За Олимпиадой, признаюсь, совсем не следила. Лечилась в Казани, поэтому пыталась полностью отстраниться от тенниса и насладиться моментами домашнего спокойствия.

– В России не все были рады медали Мирры и Дианы. Вас удивила такая реакция соотечественников?

– Впервые слышу, что кто-то в нашей стране был недоволен результатом девочек. На мой взгляд, они большие молодцы! Соглашусь, Олимпиада была странная, без флага и гимна, но лет через 10 никто этого всего и не вспомнит. Олимпийская медаль – она в любом случае олимпийская.

– Теннисисты из других стран проводят концовку сезона матчами за сборные. Грустно, что не допускают на эти встречи?

– Я как-то об этом и не задумывалась, если честно. Мы ушли красиво, победителями. И мальчики, и девочки (в 2021-м Россия выиграла Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг – Спортс’‘). А дальше, видимо, они нас испугались, – сказала Кудерметова в интервью «Чемпионату».