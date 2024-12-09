Медведев о том, сколько ему нужно денег, чтобы закончить с теннисом: «Или этой суммы нет, или она очень большая, ну, миллиард. Тогда я бы, наверное, подумал»

Даниил Медведев готов уйти из тенниса, если заработает миллиард.

– Сколько тебе нужно денег, чтобы закончить с теннисом? В 2017-м ты назвал сумму 30 миллионов евро.

– 30 я назвал? Я думал, 10 было (смеется) .

– Сейчас они у тебя есть, но ты не закончил. Аппетиты выросли?

– Аппетиты всегда растут. Как жизнь складывается... Магия! Я бы тогда очень расстроился, конечно, если бы в итоге закончил. Сейчас, наверное, или этой суммы нет, или она очень большая, ну, миллиард. Тогда я бы, наверное, подумал.

Скажем так, я люблю деньги – это слишком длинная тема. Когда я говорю, что люблю деньги, я могу это объяснить: как, почему. И насколько я не люблю теннис, настолько же он мне и нравится, мне нравятся соревнования, без них жить тяжело. Поэтому стараюсь, играю, зарабатываю (улыбается) .

– Без денег ты бы играл?

– Совершенно без – нет, я бы просто не выжил. Но если бы они были меньше, скорее да, чем нет. Если бы они были совсем маленькие, наверное, нет.

– Ты умный, нашел бы, чем себя занять.

– Да, я тоже про это думаю: если бы их было совсем мало в теннисе, я бы нашел другую вещь, которая была бы мне очень интересна и в которой я был бы хорош, – сказал Медведев в интервью ютуб-каналу BB Tennis.