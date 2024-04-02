Медведев и Зверев заработали за карьеру $40 млн
Даниил Медведев и Александр Зверев по итогам «Мастерса» в Майами преодолели отметку в 40 миллионов долларов призовых за карьеру.
Каждый из них заработал за полуфинал 325 тысяч долларов.
Теперь призовые Медведева за карьеру составляют 40,4 миллиона, Зверева – 40,5. Больше них в мужском туре заработали только Пит Сампрас (43,3), Энди Маррей (64,5), Роджер Федерер (130,6), Рафаэль Надаль (134,7) и Новак Джокович (181,7).
В 2024-м Медведев на втором месте по призовым (2,2 млн), Зверев – на третьем (1,98 млн). Лидирует Янник Синнер с 3,96 млн.
И это не удивительно. Почти всю карьеру играл на любительских турнирах, куда игроков-профессионалов не допускали.
И даже в первые годы Открытой Эры ещё не все сильнейшие теннисисты участвовали в турнирах. Собственно, после этого, с 1970го, Шлемов у Лейвера и не было.
такиедела))))
сколько Синнер на Гуччи "зарабатывает" сам прекрасно знаешь)
Зверев значительную фору набрал на старте, а Даниил догонял, и ранрейт у него сейчас куда лучше, но он и старше на год.
В любом случае, это гонка из разряда тех, где оба в плюсе.