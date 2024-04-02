Медведев и Зверев заработали за карьеру $40 млн

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей Пит Сампрас ATP Александр Зверев Даниил Медведев призовые Янник Синнер деньги Теннис

Даниил Медведев и Александр Зверев по итогам «Мастерса» в Майами преодолели отметку в 40 миллионов долларов призовых за карьеру.

Каждый из них заработал за полуфинал 325 тысяч долларов.

Теперь призовые Медведева за карьеру составляют 40,4 миллиона, Зверева – 40,5. Больше них в мужском туре заработали только Пит Сампрас (43,3), Энди Маррей (64,5), Роджер Федерер (130,6), Рафаэль Надаль (134,7) и Новак Джокович (181,7).

В 2024-м Медведев на втором месте по призовым (2,2 млн), Зверев – на третьем (1,98 млн). Лидирует Янник Синнер с 3,96 млн.

22 комментария
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Ответ sined2000
Надо еще инфляцию учитывать. У Сампраса с учётом инфляции сейчас было бы порядка 70 млн
Какие 70 млн? Он выиграл 14 ТБШ, 60+ титулов в общем. По нынешним меркам у него было бы 100+ млн призовых.
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+8
даже здесь Новак в стратосфере
+9
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Федерер с рекламными контрактами может и за миллиард уже перевалил, при "крохотных" призовых в 130,6.
+8
-2
+6
Надо еще инфляцию учитывать. У Сампраса с учётом инфляции сейчас было бы порядка 70 млн
+6
-1
+5
А Род Лейвер заработал за всю карьеру $1,565,413
И это не удивительно. Почти всю карьеру играл на любительских турнирах, куда игроков-профессионалов не допускали.
И даже в первые годы Открытой Эры ещё не все сильнейшие теннисисты участвовали в турнирах. Собственно, после этого, с 1970го, Шлемов у Лейвера и не было.
такиедела))))
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+3
Ответ Stas Salesov
В этом году еще ведь саудовские шейхи добавились, разрыв будет увеличиваться)
Ну, и Джокович вроде стал более востребован, у прессы уж точно, аж ЗМ вручал. В целом мне это тема не близка, но Рафыч как бы не Федерер и только
+4
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+3
Ответ Abil Alex
с математикой все нормально? у пита 40.3
Как раз 43,28 у Пита
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Ответ Stas Salesov
А если добавить спонсорские деньги, то будет уступать и Федереру, и Надалю. Думай)
Чет не видел, где состояние у Надаля больше, подтверждай лучше. Ну, если только совсем немного, уточняю, на всякий
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Ответ Stas Salesov
Согласно El Mundo, Рафа за последние пару лет ушел в отрыв от Джоковича, в прошлом году было около $314 млн, у Новака - $240 млн
Ну ок, разные источники есть, но даже так это не разница, учитывая отношение прессы/имидж по ходу карьер обоих. У Роджера как-то намного больше, а вроде же Федаль, а тут Роджер и на другой стороне Джодаль)
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Ответ Alex Morhan
Ну ок, разные источники есть, но даже так это не разница, учитывая отношение прессы/имидж по ходу карьер обоих. У Роджера как-то намного больше, а вроде же Федаль, а тут Роджер и на другой стороне Джодаль)
В этом году еще ведь саудовские шейхи добавились, разрыв будет увеличиваться)
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Ответ Stas Salesov
А если добавить спонсорские деньги, то будет уступать и Федереру, и Надалю. Думай)
ваще пофиг кто там в чьи карманы посредством "рекламных контрактов" перекладывает
сколько Синнер на Гуччи "зарабатывает" сам прекрасно знаешь)
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Ответ Alex Morhan
Не, тут именно наоборот. Надаль, который и критики то не подвергался за карьеру, почти Федерер, а по деньгам тот же Джокович, которого в чём только не обвиняли. Ты если больше хочешь доказать скинь лучше доходы за разные годы или вообще состояние на данный момент и не от " El Mundo"
испанские газеты это что-то с чем-то. я был уверен, что Салесыч прикалывался, когда писал про Эль Мундо)
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Ответ Евгений Фабиянчук
испанские газеты это что-то с чем-то. я был уверен, что Салесыч прикалывался, когда писал про Эль Мундо)
Я просто видел эти же 240-250 у Новака, и 220 у Рафыча. Но даже если там 320, ещё раз демонстрирует всю маркетинговую привлекательность испанца, за карьеру не сталкивался ни с какими медийными проблемами, а по итогу или вообще меньше Новака заработал, или немного больше
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Ответ encaro_one
Федерер с рекламными контрактами может и за миллиард уже перевалил, при "крохотных" призовых в 130,6.
Миллиард у него вроде только за 10-летний контракт с Юникло, разве нет? нет, все таки за карьеру
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Ответ Alex Morhan
Чет не видел, где состояние у Надаля больше, подтверждай лучше. Ну, если только совсем немного, уточняю, на всякий
Согласно El Mundo, Рафа за последние пару лет ушел в отрыв от Джоковича, в прошлом году было около $314 млн, у Новака - $240 млн
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Ответ encaro_one
Федерер с рекламными контрактами может и за миллиард уже перевалил, при "крохотных" призовых в 130,6.
Так и есть его состояние 1ярд с чем то. 130.6 тоже не маленькая сумма
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Ответ Stas Salesov
Да фиг с ним, с Роджером, неприятно как-то, что какой-то испанский полысевший бычок без харизмы обходит нашего величайшего в истории и вообще волосатого Ноле в прекрасной форме :(
Не, тут именно наоборот. Надаль, который и критики то не подвергался за карьеру, почти Федерер, а по деньгам тот же Джокович, которого в чём только не обвиняли. Ты если больше хочешь доказать скинь лучше доходы за разные годы или вообще состояние на данный момент и не от " El Mundo"
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Интересно, как будет к концу карьеры.
Зверев значительную фору набрал на старте, а Даниил догонял, и ранрейт у него сейчас куда лучше, но он и старше на год.
В любом случае, это гонка из разряда тех, где оба в плюсе.
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