Медведев и Зверев заработали за карьеру $40 млн

и по итогам «Мастерса» в Майами преодолели отметку в 40 миллионов долларов призовых за карьеру.

Каждый из них заработал за полуфинал 325 тысяч долларов.

Теперь призовые Медведева за карьеру составляют 40,4 миллиона, Зверева – 40,5. Больше них в мужском туре заработали только (43,3), (64,5), (130,6), (134,7) и (181,7).

В 2024-м Медведев на втором месте по призовым (2,2 млн), Зверев – на третьем (1,98 млн). Лидирует с 3,96 млн.