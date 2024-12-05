Синнер – лидер сезона по среднечасовому доходу на корте, Медведев – шестой, Рублев – восьмой
Янник Синнер стал лидером сезона-2024 по среднечасовому доходу на корте. Показатель рассчитывается как частное призовых и количества времени, проведенного в матчах.
В топ-10 по среднечасовому заработку вошли:
Синнер – $105,1 тыс.
Карлос Алькараc – $74 тыс.
Тэйлор Фриц – $47,6 тыс.
Александр Зверев – $44,3 тыс.
Новак Джокович – $43,8 тыс.
Даниил Медведев – $40,6 тыс.
Каспер Рууд – $34,1 тыс.
Андрей Рублев – $30,7 тыс.
Алекс де Минаур – $30,1 тыс.
Стефанос Циципас – $27 тыс.
Легендарный сезон Синнера – в цифрах
💰1,3 млн за матч – Синнер печатает деньги на последних турнирах
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @PhilBlack09
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