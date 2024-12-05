Синнер – лидер сезона по среднечасовому доходу на корте, Медведев – шестой, Рублев – восьмой

Янник Синнер стал лидером сезона-2024 по среднечасовому доходу на корте. Показатель рассчитывается как частное призовых и количества времени, проведенного в матчах.

В топ-10 по среднечасовому заработку вошли:

Легендарный сезон Синнера – в цифрах

💰1,3 млн за матч – Синнер печатает деньги на последних турнирах