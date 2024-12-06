Мирра Андреева о суевериях: «На «Ролан Гаррос» заставила тренера носить одну и ту же футболку»

16-я ракетка мира Мирра Андреева рассказала о своих суевериях.

– Я очень суеверная. Даже отдельная тема может пойти про это все (усмехается) .

– С какой ноги вставать с кровати или что-то такое?

– Не настолько. Мы с Кончитой по этому поводу даже ругались. Она говорила: «Мирра, ты что, совсем уже? Что ты вообще делаешь?» Это как раз было на «Ролан Гаррос». Со второго или третьего круга там будет видно, что она носит одну и ту же футболку. Зеленую. Я ее заставила носить эту футболку. Я сказала: «Вот видишь, я этот матч сыграла хорошо, выиграла. Завтра ту же футболку надевай». Она ее надела, я опять выиграла и говорю: «Видишь. Надо продолжать». И я заставила не стирать и не менять футболку, в которой она была. К сожалению, в полуфинале это уже не сработало. Видимо, там какой-то период времени есть, когда это все работает. Но на протяжении турнира она ходила в одной и той же зеленой футболке.

И в Румынии я ее тоже заставила ее надеть. И на пару матчей – по-моему, четвертьфинал и полуфинал – я ее заставила надеть эту футболку. На всякий случай. В этот раз это сработало. Эти суеверия – не только про меня, они еще сказываются на людях, которые со мной в команде находятся, потому что я тоже им могу сказать, даже начать умолять, чтобы они ничего не меняли. Я так запрещала своему фитнес-тренеру пойти подстричься – после матча с Соболенко, кстати. Он решил пойти подстричься, а я говорю: «Ну вот и что ты делаешь? Зачем ты это сделал? Ты знаешь, что сейчас будет?». Вот я и проиграла матч. До сих пор считаю, что это его вина в целом, – сказала Андреева в интервью Софье Аваковой для канала «Больше!»

23 факта о Мирре Андреевой – новой суперзвезде нашего спорта