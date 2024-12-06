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Мирра Андреева: «Я хорошо общаюсь со многими девочками, но прям так посплетничать, поговорить про все и про всех – только с Эрикой»

Мирра Андреева рассказала о своих отношениях с сестрой Эрикой.

– В одном из интервью ты говорила, что хорошо общаешься с Дашей Касаткиной, но если посплетничать от души – только с Эрикой. Изменилось что-то в этом плане?

– Нет (смеется).

– Я так и знала.

– Мы с Эрикой – это, конечно, совершенно другое. И посплетничать обо всех и обо всем можем, и просто поговорить, и поругаться. Такого общения у меня вообще ни с кем нет. И такой близкой дружбы, наверное, тоже. Я хорошо общаюсь со многими девочками, в основном с нашими наилучший контакт. С ними легче всего разговаривать и общаться тоже, но прям так посплетничать, поговорить про все и про всех – это, наверное, только Эрика пока что.

– Можно сказать, что матч с Эрикой стал самым сложным испытанием в этом сезоне?

– Да. Когда я увидела сетку и поняла, что она попала как лаки-лузер, то думала: «Почему так? Там было восемь мест, куда она могла попасть».

– Но вы могли встретиться во втором круге – потенциально.

– Я знала, что у меня и у нее есть шансы выиграть. И я предполагала, что, скорее всего, это необратимый процесс и нужно будет с этим смириться и это принять. Но, конечно, когда я увидела сетку, у меня были все стадии: и отказа, и какой-то агрессии, и потом уже принятия. Сначала я подумала: «Может, я неправильно увидела, они ошиблись. Такого же быть не может, такое же должно было случиться совсем попозже, может быть, через год». И когда я увидела сетку, то поняла, что, скорее всего, это случится, – сказала Андреева в интервью Софье Аваковой для канала «Больше!» 

Первый матч сестер Андреевых – трогательно, но не очень качественно

Мирре и Эрике Андреевым впервые сыграли друг с другом! В детстве они дрались и спорили, кого больше любит мама

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoМирра Андреева
logoЭрика Андреева
logoWTA
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