Мирра Андреева: «Кончита мне говорит: «Ты собаку-то будешь уже покупать или нет? Я тебе помогу, буду няней»

Мирра и Эрика Андреевы рассказали о планах на покупку собаки.

Сестры вместе с мамой дали интервью Чемпионату.

– Считаю важным поставить точку в истории с собакой. Мирра — в топ-20. Мама обещала. Не передумали?

ЭА: Мирра уже начинает передумывать (смеется) .

РА: Мы занимаемся подбором породы, чтобы она прямо в точку попала. Уже даже папа подключился.

МА: Да, папа спрашивает: «Ну что, собаку покупаем или нет?». Хотя до этого он очень отдаленно в этой теме участвовал.

Я выбираю между кавальерским спаниелем, мини-таксой и кавапу – это смесь кавальерского спаниеля и пуделя. Еще думаю, все сложно с габаритами, весом, билетами. На какие-то турниры не разрешают с собаками. В Англию с ними, например, вообще не въедешь никак.

Так что я пока повременю с этим. Не хочу оставлять собаку, например, надолго в отеле. Я все равно несу ответственность. Это маленький ребеночек, и, пока я не удостоверюсь, что смогу сделать все для его комфорта, не буду заводить и торопиться с этим.

ЭА: Не знаю, я изначально была против собаки, потому что я не представляю, как ты заводишь собаку, а потом уезжаешь на несколько недель, закрываешь перед ней дверь и говоришь: «Пока-пока». Или если она с тобой часто летает, это ведь тоже большой стресс для нее.

МА: Если собаку придется оставлять, то у меня уже есть кандидаты. Я со всеми поговорила. Кончита [Мартинес] даже предложила у них дома оставлять, так как там есть люди, которые смогут за ней присмотреть.

Кончита мне, кстати, тоже говорит: «Ты собаку-то будешь уже покупать или нет? Я тебе помогу, я буду няней». Она меня подталкивает, но я все равно хочу повременить.

– Кончита выкладывала пост по итогам года, и там была твоя фотография с собакой. Подумала, что вы уже купили питомца.

МА: Это было в Цинциннати. Я тогда проиграла [Иге] Швентек и стояла 21-й. Мы пошли в зоомагазин посмотреть собак. Тогда я, помню, уговаривала маму и говорила: «Если ты купишь мне собаку, я сразу на следующем турнире зайду в топ-20, обещаю». В итоге мама не поддалась на мои уловки, но фоток мы наделали много.

РА: Нам тогда уже документы принесли на эту собаку и готовы были отдать ее со всеми переносками.

МА: Да. Но я рада, на самом деле, что мы тогда не купили эту собаку, потому что я не представляю, что бы сейчас с ней делала. Так что пока ждем.