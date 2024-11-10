Мирра Андреева о целях на следующий сезон: «Приоритет – попасть в топ-10»

Мирра и Эрика Андреевы рассказали о целях на сезон-2025.

ЭА: Я сильно хотела бы зайти в топ-30, топ-25. Я постепенно по рейтингу иду. Бывает, что некоторые резко взлетают и потом так же падают, потому что сложно подтверждать все очки на следующий год.

Еще хотелось бы сыграть минимум полуфинал на каком-либо «Шлеме». Без разницы на каком, мне все нравятся, когда играешь на них в основной сетке.

МА: У меня все банально. Я не ставлю себе супербольшие цели, а смотрю на задачи поменьше, на те, которых я точно достигну и не разочаруюсь в себе. Так что сейчас я хотела бы зайти в топ-10. Кажется, что всего шесть позиций, но там разница в очках большая. Чем выше стоишь, тем медленнее идешь по рейтингу вверх.

А если все суперхорошо пойдет, то хотела бы сыграть на Итоговой восьмерке в конце года. Кончита говорила, что она бы тоже этого хотела. Это наша общая цель.

Приоритет – попасть в топ-10. А дальше посмотрим, как пойдет, – сказала россиянка в интервью Чемпионату.

Сейчас Мирра Андреева 16-я в рейтинге, Эрика – 67-я.