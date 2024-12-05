Стефанос Циципас: «Последние месяцы были тихой бурей эволюции»
Стефанос Циципас опубликовал новый пост о жизни.
«Последние месяцы были тихой бурей эволюции.
Сквозь недостатки, риски и бесконечные возможности жизнь раскрывает свою красоту – не в совершенстве, а в своей дерзкой непредсказуемости. Что будет дальше? Покажет только время.
#ИскусствоСтановления✨», – написал Циципас в инстаграме.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Циципаса
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