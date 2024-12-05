Стефанос Циципас: «Последние месяцы были тихой бурей эволюции»

Стефанос Циципас опубликовал новый пост о жизни.

«Последние месяцы были тихой бурей эволюции.

Сквозь недостатки, риски и бесконечные возможности жизнь раскрывает свою красоту – не в совершенстве, а в своей дерзкой непредсказуемости. Что будет дальше? Покажет только время.

#ИскусствоСтановления✨», – написал Циципас в инстаграме.