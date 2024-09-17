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Стефанос Циципас: «Мы гонимся за будущим, но ускользает настоящее. Ловите каждую секунду, пока она не стала воспоминанием»

Стефанос Циципас призвал ценить каждый момент жизни.

«Мы гонимся за будущим, но ускользает настоящее. Ловите каждую секунду, пока она не стала воспоминанием», – твитнул Циципас и прикрепил короткое мотивационное видео о том, что нужно не ждать, а жить прямо сейчас.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @steftsitsipas
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