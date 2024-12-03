«Я подумал: почему бы не присоединиться?» Циципас подключился к прямому эфиру Серены

Стефанос Циципас подключился к прямому эфиру Серены Уильямс.

Американка вела прямую трансляцию, посвященную запуску нового продукта ее косметического бренда. К эфиру подключился Стефанос Циципас.

«Я еще никогда не отправлял запросы другим игрокам. Это впервые. Я листал инстаграм и вдруг увидел Серену. Она вышла в прямой эфир, и я подумал: почему бы не присоединиться? Хочу посмотреть, что происходит», – сказал Циципас.

Циципас: «Я решил подключиться, чтобы задать один вопрос. Какой момент из всей карьеры твой самый любимый?»

Серена: «Очень хороший вопрос. Наверное, победа на Australian Open, когда я была беременна».

Циципас: «Это и мой любимый момент. Это было так круто».

Серена: «Когда турнир закончился, я была на девятой неделе беременности. Почти прошел первый триместр».

Циципас: «И это, наверное, было в два раза сложнее, чем выиграть при обычных обстоятельствах».

Серена: «Я не могла дышать и выиграла, не отдав ни одного сета, и это было быстро, потому что беременность забирает энергию, и поэтому после долгих розыгрышей я такая... (Тяжело дышит.) »

Я либо проигрывала следующее очко, либо как-то выкручивалась. Я понимала, что просто не смогу победить, если придется играть третий сет. И мне не пришлось».

Циципас: «Ты выиграла титул. Я помню, против Винус в финале».

Серена: «Это было и приятно, и грустно одновременно. Но вообще – просто безумие».

После этого они обсудили еще несколько тем. Например, Циципас рассказал, что Уильямс – единственная теннисистка WTA-тура, которая смогла сделать эйс против него. Это произошло на Кубке Хопмана.