Пегула о мягком наказании Швентек за допинг: «Как мне объяснили, все выглядит достаточно просто и однозначно. И объяснение звучит резонно»
«Не знаю, вроде бы они все изучили, а у нее были все доводы. Думаю, надо доверять расследующим органам. Они делают свою работу и приходят к правильному выводу.
Просто это разочаровывает людей со стороны или даже некоторых игроков. Кажется, что наказания каждый раз разные.
Мне рассказали, почему так происходит. А я думаю: «Да, но почему все настолько отличается?» Это может раздражать.
Как мне объяснили, все выглядит достаточно просто и однозначно. И объяснение звучит резонно. Но возникает вопрос: почему ее отстранили во внесоревновательный период. Это не такое уж и наказание. Хотя она пропустила азиатскую серию, и это помешало ей закончить год №1. Конечно, для нее это было очень важно – в том числе с точки зрения денег и спонсоров. Поэтому я уверена, что она не хотела пропускать эти турниры».
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