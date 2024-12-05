Пегула о мягком наказании Швентек за допинг: «Как мне объяснили, все выглядит достаточно просто и однозначно. И объяснение звучит резонно»

Джессика Пегула высказалась о допинговом деле Иги Швентек.

«Не знаю, вроде бы они все изучили, а у нее были все доводы. Думаю, надо доверять расследующим органам. Они делают свою работу и приходят к правильному выводу.

Просто это разочаровывает людей со стороны или даже некоторых игроков. Кажется, что наказания каждый раз разные.

Мне рассказали, почему так происходит. А я думаю: «Да, но почему все настолько отличается?» Это может раздражать.

Как мне объяснили, все выглядит достаточно просто и однозначно. И объяснение звучит резонно. Но возникает вопрос: почему ее отстранили во внесоревновательный период. Это не такое уж и наказание. Хотя она пропустила азиатскую серию, и это помешало ей закончить год №1. Конечно, для нее это было очень важно – в том числе с точки зрения денег и спонсоров. Поэтому я уверена, что она не хотела пропускать эти турниры».

Допинг-истории Синнера и Швентек – роковые случайности, но почему их так быстро оправдали? Кому это выгодно?

Швентек уже связывали с допингом – якобы нашли ЭПО в 2021-м, а Польша скрыла

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц